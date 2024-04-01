Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, DEM Parti 1 ilçeyi kazandı

        BİTLİS'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Belediye Başkanı olurken, 6 ilçenin 5'ini AK Parti, 1'ini ise DEM Parti kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, DEM Parti 1 ilçeyi kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Belediye Başkanı olurken, 6 ilçenin 5'ini AK Parti, 1'ini ise DEM Parti kazandı.

        Bitlis'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediye Başkanlığına seçilirken, Adilcevaz Belediye Başkanlığına AK Parti'li Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanlığına AK Parti'li Yavuz Gülmez, Hizan Belediye Başkanlığına AK Parti'li Yahya Şam, Güroymak Belediye Başkanlığına YRP'li Emrullah Yıldırım, Mutki Belediye Başkanlığına AK Parti'li Vahdettin Barlak ve Tatvan Belediye Başkanlığına DEM Partili Mümin Erol seçildi.

        PARTİLİLER KUTLAMA YAPTI

        Seçim sonrası kutlama yapan AK Parti'liler havai fişek ve meşale gösterisi düzenledi. Bitlis Ticaret Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, önümüzdeki 5 yıl daha hizmete devam edeceklerini ve huzur ortamının 5 yıl daha süreceğini söyledi.

        NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?

        Nesrullah Tanğlay, 1975 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi elektrik bölümünden mezun oldu. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler, İl Sosyal İşler, Merkez İlçe ve AK Parti İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti'nin adayı Tanğlay, 31 Mart 2019'da Bitlis Belediye Başkanlığı'na seçildi. Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ambulansla okula götürülen hasta oyunu kullandı
        Bitlis'te ambulansla okula götürülen hasta oyunu kullandı
        Bitlis'te Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Baysan, AK...
        Bitlis'te Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Baysan, AK...
        Bitlis'te keklik avlayanlara 106 bin 135 lira para cezası uygulandı
        Bitlis'te keklik avlayanlara 106 bin 135 lira para cezası uygulandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bitlis'te iftar programına katıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bitlis'te iftar programına katıldı
        Hizan'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Hizan'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Bitlis'te 'Miting saati satıldı' eleştirisi yapan CHP belediye başkan adayı...
        Bitlis'te 'Miting saati satıldı' eleştirisi yapan CHP belediye başkan adayı...