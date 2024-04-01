Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, DEM Parti 1 ilçeyi kazandı

BİTLİS'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Belediye Başkanı olurken, 6 ilçenin 5'ini AK Parti, 1'ini ise DEM Parti kazandı.

Bitlis'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediye Başkanlığına seçilirken, Adilcevaz Belediye Başkanlığına AK Parti'li Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanlığına AK Parti'li Yavuz Gülmez, Hizan Belediye Başkanlığına AK Parti'li Yahya Şam, Güroymak Belediye Başkanlığına YRP'li Emrullah Yıldırım, Mutki Belediye Başkanlığına AK Parti'li Vahdettin Barlak ve Tatvan Belediye Başkanlığına DEM Partili Mümin Erol seçildi.