Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, DEM Parti 1 ilçeyi kazandı
BİTLİS'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Belediye Başkanı olurken, 6 ilçenin 5'ini AK Parti, 1'ini ise DEM Parti kazandı.
BİTLİS'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Belediye Başkanı olurken, 6 ilçenin 5'ini AK Parti, 1'ini ise DEM Parti kazandı.
Bitlis'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediye Başkanlığına seçilirken, Adilcevaz Belediye Başkanlığına AK Parti'li Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanlığına AK Parti'li Yavuz Gülmez, Hizan Belediye Başkanlığına AK Parti'li Yahya Şam, Güroymak Belediye Başkanlığına YRP'li Emrullah Yıldırım, Mutki Belediye Başkanlığına AK Parti'li Vahdettin Barlak ve Tatvan Belediye Başkanlığına DEM Partili Mümin Erol seçildi.
PARTİLİLER KUTLAMA YAPTI
Seçim sonrası kutlama yapan AK Parti'liler havai fişek ve meşale gösterisi düzenledi. Bitlis Ticaret Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, önümüzdeki 5 yıl daha hizmete devam edeceklerini ve huzur ortamının 5 yıl daha süreceğini söyledi.
NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?
Nesrullah Tanğlay, 1975 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi elektrik bölümünden mezun oldu. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler, İl Sosyal İşler, Merkez İlçe ve AK Parti İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti'nin adayı Tanğlay, 31 Mart 2019'da Bitlis Belediye Başkanlığı'na seçildi. Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.