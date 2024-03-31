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        Bitlis'te ambulansla okula götürülen hasta oyunu kullandı

        Bitlis'te sağlık ekipleri, hastanelerde yatan hasta ve yaşlıları okullara götürerek oy kullanmalarını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:12
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        Bitlis'te ambulansla okula götürülen hasta oyunu kullandı
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        Bitlis'te sağlık ekipleri, hastanelerde yatan hasta ve yaşlıları okullara götürerek oy kullanmalarını sağlıyor.

        Bitlis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavi gören 68 yaşındaki Hasan Akıntürk'ü ambulansla oy kullanacağı Tatvan İMKB İlkokulu'na götürdü.

        Sağlık ekiplerince okula sedye ile taşınan Akıntürk, 1147 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Sağlık ekiplerine teşekkür eden Akıntürk, tekrar ambulansa taşınarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Bitlis UMKE sorumlusu paramedik Gökhan Kunut, gazetecilere, UMKE olarak İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekinci'nin koordinesinde kentteki hastanelerde yatan hastaları oy kullanmaları için ilgili yerlere götürdüklerini söyledi.

        Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde yatan 68 yaşındaki KOAH hastası Hasan Akıntürk'ü oy kullanması için Tatvan'a getirdiklerini anlatan Kunut, oyunu kullanan Akıntürk'ü tedavisinin devamı için tekrar hastaneye götüreceklerini belirtti.

        Ahlat ilçesinde de Tunus Mahallesinde yaşayan ve iki ayağında kırık olan Fatma Celiloğlu, ekipler tarafından evinden alınarak ambulansla oy kullanacağı Çağrı Bey İlkokuluna götürüldü.

        Burada oy kullanma işlemini gerçekleştiren Celiloğlu, ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.

        Sağlık personeli Erkan Durak, sabah 07.00'den itibaren göreve başladıklarını belirterek, "Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı olan yatağa bağımlı hastalarımızın oy kullanmaları için sandık başına nakil işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde oy kullandıktan sonra da tekrardan evine nakil işlemlerini yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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