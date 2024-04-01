Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara hitap etti:

        Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, "Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara hitap etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, "Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kent merkezinde toplanarak kutlama yapan vatandaşlara seçim otobüsünden hitap eden Tanğlay, görevde olduğu 5 yıllık süreçte kente çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

        Kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

        "Beş yıl boyunca Bitlis'e hizmetkar olduk. Ayrıştırmadık, ayrım yapmadık. Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz. Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız."

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da Bitlis'in kendine yakışanı yaptığını dile getirdi.

        Bedirhanoğlu, "Bugün gerçekleşen demokrasi şölenimizde az önce netleşmiş seçim sonuçlarıyla yine Bitlis'e hizmetkar olmak üzere Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı size getirdik. Bitlis burada, başkanın yanında ve arkasındadır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, ...
        Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay başkan seçildi; AK Parti 4, Yeniden Refah 1, ...
        Bitlis'te ambulansla okula götürülen hasta oyunu kullandı
        Bitlis'te ambulansla okula götürülen hasta oyunu kullandı
        Bitlis'te Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Baysan, AK...
        Bitlis'te Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Baysan, AK...
        Bitlis'te keklik avlayanlara 106 bin 135 lira para cezası uygulandı
        Bitlis'te keklik avlayanlara 106 bin 135 lira para cezası uygulandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bitlis'te iftar programına katıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bitlis'te iftar programına katıldı
        Hizan'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Hizan'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı