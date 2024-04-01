Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara hitap etti:

Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, "Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kent merkezinde toplanarak kutlama yapan vatandaşlara seçim otobüsünden hitap eden Tanğlay, görevde olduğu 5 yıllık süreçte kente çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Beş yıl boyunca Bitlis'e hizmetkar olduk. Ayrıştırmadık, ayrım yapmadık. Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz. Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız."