Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapılan 8 keklik doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar imha edildi.

Kafes avcılık yaptığı tespit edilen araçtaki 2 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Yapılan aramada araçta 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve gizlenme örtüsü ele geçirildi, kaçak avlanan 8 kekliğe el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Nisan'da Aygır köyü mevkisindeki Süphan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir araç durduruldu.

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