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        Nemrut Krater Gölü doğaseverleri ağırlamaya başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen yerli ve yabancı bazı ziyaretçiler, Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgeyi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:40
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        Nemrut Krater Gölü doğaseverleri ağırlamaya başladı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen yerli ve yabancı bazı ziyaretçiler, Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu bölgeyi gezdi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve zengin biyoçeşitliliğiyle yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Bölgeyi gezmek isteyen bir grup doğasever, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yolunun bir bölümü açılabilen Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu alana yürüyerek ulaştı.

        Burada doğayla iç içe zaman geçiren doğaseverler, eşsiz manzarayı ve Nemrut Krater Gölü'nü görüntülemeye çalıştı.

        Doğa, vahşi yaşam ve uzay fotoğrafları çeken Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen de beraberindekilerle yaklaşık 4 saat yürüyerek Nemrut Kalderası'na gitti.

        Alandaki ziyaretçileri ve kamp yapan 2 Fransız turist ile kalderayı görüntüleyen Önen, "Nisan ayının sonlarındayız ancak pek çok yerde kar var. Buna rağmen yerli ve yabancı turistler yürüyerek de olsa bölgenin güzelliklerine tanıklık ediyor. Burası harika bir yer." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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