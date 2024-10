Bitlis'te AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı

Bitlis'te, AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti'nin görev ne olursa olsun davasına hizmet eden gönüldaşların partisi olduğunu söyledi.

Bu dava için yapılan her hamlenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek gücün de bir adımı olduğunu belirten Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Attığınız her adım çok kıymetli. Aldığınız misyon ve görev bunun için çok önemli. Seçimlerde verilen sözleri yerine getirmek için çaba göstereceğiz. Şu süreçte yaşadığımız sıkıntılarımız var ama her yerde söylüyorum. Yollar, köprüler hastaneler, aklınıza gelecek, gelmeyecek birçok kamu yatırımı yapabiliriz ama en büyük ve parayla mukayese edilemeyecek yatırım memlekette huzuru tesis etmektir. Bugün bakın ülkemizin kuzeyinde ayrı, güneyinde ayrı savaş var ama bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu ateş çemberinin içinde huzurla yaşayabiliyorsak, akşam evimize huzurla gidebiliyorsak, ezanlarımız okunabiliyorsa bundan daha büyük bir yatırım yoktur ve buna hepimizin sahip çıkmamız gerekiyor. Aramıza fitne tohumları ekmek isteyenlere, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için çaba göstermek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

"Cumhurbaşkanımız 'one munite' demişti ama bu dünya 'one munite' diyemediği için bugün Filistin, Gazze ve Lübnan'da büyük bir soykırım yaşanıyor. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Gün gelecek Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İslam dünyasının uyanışıyla bir sonuç alınması mümkün olacak. Cumhurbaşkanımız her ortamda bunu çok net ifade ediyor. İsrail'in Ortadoğu'da büyük İsrail'i kurmak için Filistin, Gazze ve Lübnan'a, belki arkasından da Türkiye'ye saldırmayı da hedefliyor ki yayınladıkları haritalarda, Türkiye'nin, bu bölgelerin de dahil olduğunu görüyoruz. Biz güçlü, birlik ve beraberlik içinde olursak buna cesaret edemeyecekler."