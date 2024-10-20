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        Bakan Tekin, Bitlis'te 'Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'te valiliği ziyaret etti, Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:35
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        Bakan Tekin, Bitlis'te 'Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis’te valiliği ziyaret etti, Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

        Bitlis'te geceyi Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün de valiliği ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Tekin, kentteki çalışmalarla ilgili Vali Ahmet Karakaya'dan bilgi aldı.

        Bakan Tekin, daha sonra katıldığı 'Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda kentteki eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Bitlis Valisi Karakaya, Bakan Tekin’e el örmesi kilim ve Ahlat bastonu hediye etti. Tekin, programın ardından Ankara'ya gitmek üzere Bitlis'ten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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