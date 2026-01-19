Habertürk
        Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi

        Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi

        Bitlis'te kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi.

        Giriş: 19.01.2026 - 18:20 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:20
        Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi
        Bitlis'te kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi.

        Bitlis-Tatvan kara yolunda, Sait Erten'in kullandığı 31 V 9316 plakalı tır, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, araçta hasar oluştu.

        Tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatan trafik polisleri, sürücüleri, hız yapmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

