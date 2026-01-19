Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi

Bitlis'te kontrolden çıkan tır yol kenarına devrildi.



Bitlis-Tatvan kara yolunda, Sait Erten'in kullandığı 31 V 9316 plakalı tır, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, araçta hasar oluştu.



Tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatan trafik polisleri, sürücüleri, hız yapmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

