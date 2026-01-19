Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle ağır vasıtalara kapatıldı

        Bitlis-Baykan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:23 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle ağır vasıtalara kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis-Baykan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışından dolayı bazı tedbirler alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda, Baykan-Bitlis kara yolunda tır ve kamyon gibi araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

        Bitlis Belediyesi de 80 personel, 56 iş makinesiyle kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini dile getirdi.

        Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu vurgulayan Tanğlay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi
        Bitlis'te kontrolden çıkan tır devrildi
        Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
        Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
        Kar engeline takılan ambulansa karayolları ekipleri yetişti
        Kar engeline takılan ambulansa karayolları ekipleri yetişti
        Bitlis'te kar ve tipi kazaya neden oldu
        Bitlis'te kar ve tipi kazaya neden oldu
        Bitlis-Tatvan yolunda maddi hasarlı tır kazası
        Bitlis-Tatvan yolunda maddi hasarlı tır kazası
        Bitlis'te kar temizliği türkü ile renklendi
        Bitlis'te kar temizliği türkü ile renklendi