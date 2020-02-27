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Kendi yaptıkları kayaklarla kayan çocuklara federasyondan destek

DHA


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki çocuklar, kendi imkanları ile yaptıkları ve 'gavik' adını verdikleri kayaklarla kayıp, doyasıya eğleniyor. Çocukların kendi yaptıkları kayaklarla kaydığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca Türkiye Kayak Federasyonu'ndan çocuklara malzeme desteği sözü geldi. 
Metrelerce karın biriktiği Bitlis'te yağışın durmasının ardından başta çocuklar olmak üzere birçok kişi, kayak yapmaya başladı. Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Saklı köyünde çocuklar, demir çubuklara taktıkları ağaç dalları ile yaptıkları kayak takımlarıyla kayıyor. Bölgede 'gavik' denilen çubukların üzerine basarak, kaymaya çalışan çocuklara Saklı Köyü İlkokulu'nun müdürü ve okulun beden eğitimi öğretmenleri de destek veriyor. Öğrenciler, beden eğitimi derslerini okulun yanındaki tepede kayarak, geçiriyor. Çocuklar, imkan verilmesi halinde kayak sporunu profesyonelce yapabileceklerini belirtti.
KAYAK FEDERASYONUNDAN MALZEME DESTEĞİ SÖZÜ
Kayak yaparken, keyifli zaman geçiren çocukların, cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri, ilgi çekti. Beden eğitimi öğretmeni Oğuzhan Ayhan, görüntülerin izlenmesinin ardından Türkiye Kayak Federasyonu'ndan çocuklar için malzeme desteği sözü geldiğini söyledi. Ayhan, "Çok güzel dönüşler aldık. Başta Türkiye Kayak Federasyonu olmak üzere Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliği'nden aradılar. Bu çocukların ellerinde bu aletleri gördüğümde bu bölgenin çocuklarının bunlarla bazı şeyleri başarabildiğine inandım. Köyde bulunan çocuklar belki de imkansızlıklar içinde kendilerine çok güzel eğlenceler bulmuşlar. Bunu da kendi içinde geliştirmişler. İnşallah Türkiye Kayak Federasyonu'ndan almış olduğumuz sözler doğrultusunda gelecek malzemelerle çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Genel olarak bu bölgenin çocuklarına belki de bu şekilde bir imkan yolu açılır" diye konuştu. 
Öğrencilerden Nuray Doğanalp ise "Kızlarla birlikte el birliği ile atık malzemelerden kendimize 'gavik' yaptık. Biz sadece bunlarla kaymak istemiyoruz. Geleceğimiz için bizlere kayak takımı göndermelerini istiyoruz. Yetkililerden bizlere destek olmalarını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE
2020-02-27 09:44:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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