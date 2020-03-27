Bitlis'te, PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemeleri bulundu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edilirken, araziye gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi kırsalında, teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ile patlayıcı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye, 'Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-13' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama çalışmasında, PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Toprağa gömülü 4 bidonda da 8 dörtlü pil bloğu, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram un, 50 kilogram şeker, 25 kilogram makarna, 15 kilogram salça, 10 kilogram mercimek, 10 kilogram çay, 12 kilogram tuz ile 4 tişört, 2 ayakkabı ve boş 1 plastik bidon ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan mahzemelere başsavcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler uzman ekiplerce imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-27 16:03:37



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