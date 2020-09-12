Güroymak’ta kamu malına zarar verdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak’ta kamu malına zarar verdiler

İHA

Güroymak’ta kamu malına zarar verdiler

Bitlis’in Güroymak Belediyesine ait Selahaddin Eyyubi Meydanındaki yapıtlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.
Yapılan kamu yatırımları vatandaşların hizmetine sunulurken, yatırımlara kişi veya kişiler tarafından verilen zararlar pes dedirtti. Güroymak Belediyesi tarafından ilçe genelinde verilen hizmetler aralıksız sürerken, kamu malına verilen zararları görenlere bu kadarda olmaz dedirtiyor. Kamu malına zararın bu vatana ihanet olduğunu belirten vatandaşlar, “İnsanlığa ve vicdana sığmaz. Nice öksüz, yetimin haklarına girmektir. Az ya da çok milletin parasıdır, bu şekilde gasp edilemez. Bunu yapanların akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler olmasını dileriz” dedi.
Güroymak belediyesi yetkilileri, vatandaşların hizmetine sunulan yapıtın kırılarak büyük zarar gördüğünü belirterek, “En kısa sürede eski haline getireceğiz. Kamu zararının vatandaşa hizmet ederken zaman ve kaynak kaybına neden oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarladaki karpuzu dolu vurdu
YEREL HABERLER Tarladaki karpuzu dolu vurdu
Başkan Geylani çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Geylani çalışmaları denetledi
Van Gölü için pedal çeviren aktivistler Tatvan’da
YEREL HABERLER Van Gölü için pedal çeviren aktivistler Tatvan’da
Bitlis'te aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Bitlis'te 78 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te 78 düzensiz göçmen yakalandı
15 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 15 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Adilcevaz spor kompleksine kavuşuyor
YEREL HABERLER Adilcevaz spor kompleksine kavuşuyor
Bitlis´te, 2 minibüste 78 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis´te, 2 minibüste 78 kaçak göçmen yakalandı
Ahlat’ta korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Ahlat’ta korona virüs denetimleri sürüyor
Hizan’da Korona virüs Denetimi Yapıldı
YEREL HABERLER Hizan’da Korona virüs Denetimi Yapıldı
Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek görevine başladı
YEREL HABERLER Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek görevine başladı
Tatvan'da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Tatvan'da korona virüs denetimi
Başkan Tanğlay parke çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay parke çalışmalarını denetledi
Kaymakam Zeyrek görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Zeyrek görevine başladı
Bitlis’te korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüs tedbirleri
Mahalle mahalle gezerek sorunları dinliyor
YEREL HABERLER Mahalle mahalle gezerek sorunları dinliyor
BEÜ’den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin önemli karar
YEREL HABERLER BEÜ’den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ...
Ahlat Belediyesi 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji üretim tesisi kurdu Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, “Elektrik üretiminden ayda belediyemize yaklaşık 150 bin lira civarında gelir sağlamış olacağız”
YEREL HABERLER Ahlat Belediyesi 3 bin 500 panelden oluşan güneş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X