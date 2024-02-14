Tatvan'daki gençler köy okulunu ziyaret etti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hizan'ın Karbastı köyüne bağlı Taş Mezrası İlkokulunu ziyaret etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hizan'ın Karbastı köyüne bağlı Taş Mezrası İlkokulunu ziyaret etti.
"Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında okula giden gönüllü gençler, yakından ilgilendikleri öğrencilerle oyunlar oynadı, giyim ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gençlik merkezi çalışmaları ve gençlik faaliyetleri kapsamında köy okullarını ziyaret ettiklerini söyledi.
Karbastı köyünün Taş mezrasına gittiklerini belirten Avşar, gönüllü gençlerin götürdükleri giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye ettiğini aktardı.
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