Tatvan'daki gençler köy okulunu ziyaret etti

Karbastı köyünün Taş mezrasına gittiklerini belirten Avşar, gönüllü gençlerin götürdükleri giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye ettiğini aktardı.

"Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında okula giden gönüllü gençler, yakından ilgilendikleri öğrencilerle oyunlar oynadı, giyim ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

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