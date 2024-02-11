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        Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Bitlis'te hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:12
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        Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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        Bitlis'te hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kentte geçen hafta etkili olan yağışların ardından güzel havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri, aileleriyle geldikleri Bitlis-Tatvan kara yolundaki kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı, bazıları da çocuklarıyla kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Vatandaşlardan Hasip Ece, hafta sonu tatilini merkezde değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Merkeze ailesiyle geldiğini belirten Ece, "Kardeşlerimle kayak yapıyorum. Çocuklar da burada kızakla kayarak eğleniyor." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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