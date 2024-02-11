Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Merkeze ailesiyle geldiğini belirten Ece, "Kardeşlerimle kayak yapıyorum. Çocuklar da burada kızakla kayarak eğleniyor." dedi.

Kentte geçen hafta etkili olan yağışların ardından güzel havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri, aileleriyle geldikleri Bitlis-Tatvan kara yolundaki kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı, bazıları da çocuklarıyla kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

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