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        Bitlis'te GETAT ünitesinde 1500 hastaya hizmet verildi

        Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 16 ay önce açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi'nde bugüne kadar 1500 hastaya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:25
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        Bitlis'te GETAT ünitesinde 1500 hastaya hizmet verildi
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        Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 16 ay önce açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi'nde bugüne kadar 1500 hastaya hizmet verildi.

        Esentepe Mahallesi'ndeki Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında açılan ünitede, pazartesi, salı ve perşembe günleri uygulamalar yapılıyor, çarşamba ve cuma günleri ise poliklinik hizmeti veriliyor.

        Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Metiner, randevu sistemiyle hastaneye başvuran vatandaşların sağlıklı ortamda GETAT hizmetinden faydalandığını söyledi.

        Hastane bünyesinde 16 aydan bu yana hacamat ve sülük uygulamalarıyla hizmet sunduklarını anlatan Metiner, "Hastalarımız 182 aracılığıyla randevu alarak bize başvuruyor. Pazartesi, salı ve perşembe uygulama, çarşamba ve cuma günleri ise poliklinik hizmeti sunmaktayız. Bu sürede 1500'ün üzerinde uygulama gerçekleştirdik."

        İç metabolik atıklardan temizlenmek için yılda en az bir kez hacamat yaptırılması gerektiğini belirten Metiner, hacamatın uyku bozukluklarında, baş ağrılarında, kas ve iskelet sistemi ile romatizmal hastalıklarda, sülüğün ise kireçlenme, varis ve yumuşak doku bozukluğunda tamamlayıcı tedavi olarak tavsiye edildiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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