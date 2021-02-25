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(Özel) İkinci doz aşıyı olan Fatma Nine: “Rabbim devletimizi kaim eylesin”

İHA

(Özel) İkinci doz aşıyı olan Fatma Nine: “Rabbim devletimizi kaim eylesin”

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ikinci doz aşısı yapılan Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Fatma Kaymaz, “Rabbim kimseyi devletsiz bırakmasın, devletimizi kaim eylesin” dedi.
Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçede yürütülen korona virüsle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde öncelik sırasında bulunan vatandaşlara yönelik aşı çalışmalarını sürdüren sağlık müdürlüğü ekipleri, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların ayağına kadar giderek evlerinde aşılarını yapıyor. Birinci doz aşı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci doz aşı çalışmalarına geçen sağlık ekipleri, bu kapsamda ilçe merkezinde ikamet eden 93 yaşındaki Fatma Kaymaz’ı evinde ziyaret ederek ikinci doz aşısını yaptı.
Fatma nineyle yakından ilgilenerek hem aşısını yapan hem de sağlık durumuyla ilgili sohbet eden sağlık çalışanları, şifa dileklerini iletti.
Kendisini evinde ziyaret ederek hem ikinci doz aşısını yapan sağlık ekibine Kürtçe teşekkürlerini ileten Fatma Nine, “Rabbim kimseyi devletsiz bırakmasın, devletimizi kaim eylesin” dedi.
Yapılan aşıların tüm hastalar için şifa olması temennisinde bulunan Fatma Nine, “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde bizlerin ayağına kadar gelerek şifa dağıtan ve buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Rabbim onları korusun, ayaklarına taş değmesin. Rabbim kimseyi devletsiz bırakmasın, devletimizi kaim eylesin. Rabbim inşallah tez vakitte bu hastalığa bir şifa verir ve bu hastalık tez vakitte biter” diye konuştu.
Fatma Nine’nin oğlu Şeyhzade Kaymaz ise evlerine kadar gelerek annesine ikinci doz aşıyı yapan sağlık çalışanları ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Bölgenin zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Doktor Cafer Can Şengül de, “Yaşlılarımızın birinci doz aşılarının üzerinden 28 gün geçmesinin ardından ikinci doz aşılarını da yapmaya başladık. Her gittiğimiz yaşlımızdan onların hayır dualarını alıyoruz. Bu süreçte de bu bizler için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Bu kapsamda da bugün Fatma ninemizi evinde ziyaret edip ikinci doz aşısını yaptık, hayır duasını aldık ve diğer hastalarımıza ulaşmak üzere yola koyulacağız inşallah. Bu manada; ilk güne oranla ilçemizde de vaka sayısı ciddi anlamda azaldı. İnşallah en kısa sürede de bu sıfırlanmış olur. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

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