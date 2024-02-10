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        Bitlis'te trafik ekipleri yolcu otobüslerinde denetim yaptı

        Bitlis'te polis ekipleri, kontrol noktalarında durdukları otobüslerde denetimler yaparak sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:41
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        Bitlis'te trafik ekipleri yolcu otobüslerinde denetim yaptı
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        Bitlis'te polis ekipleri, kontrol noktalarında durdukları otobüslerde denetimler yaparak sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Bitlis Üçyol mevkisinde otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.

        Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, yolculardan da emniyet kemeri takmalarını istedi.

        Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, denetimlerde otobüs firmalarını ve yolcuları bilgilendirdiklerini söyledi.

        Otobüste karşılaştıkları olumsuzluklarla ilgili cezai işlem uyguladıklarını belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

        "Son zamanlarda meydana gelen otobüs kazalarında ölüm veya yaralanmalara çoğunlukla emniyet kemeri takmamanın sebep olduğunu yapılan çalışmalarda gözlemledik. Kentte haftanın 7 günü belli saatlerde otobüsleri durdurarak vatandaşlarımızı emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Onların bilinçli yolculuk yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şoförleri kurallara uyarak vatandaşların güvenli seyahat etmeleri sağlamaları konusunda uyarıyoruz. Kış mevsimi olması nedeniyle lastiklerin uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. 100 personel ve 15 ekibimizle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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