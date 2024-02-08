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        Tandırdan 10 kilo uyuşturucu çıktı, 1 gözaltı

        BİTLİS'in Hizan ilçesinde, tandıra gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:40
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        Tandırdan 10 kilo uyuşturucu çıktı, 1 gözaltı
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        BİTLİS'in Hizan ilçesinde, tandıra gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor. Hizan ilçesinde 1 evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenledi. Evdeki aramada tandır içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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