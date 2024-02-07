Bitlis'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı ekiplerinin fünye ile patlattığı valizden kıyafet, kişisel bakım eşyaları, kalem ve defter çıktı.

Saray ve Kültür mahallelerinin kesiştiği kavşağındaki minibüs durağında şüpheli valizi fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

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