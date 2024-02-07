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        Bitlis'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs durağındaki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:50
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        Bitlis'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
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        Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüs durağındaki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

        Saray ve Kültür mahallelerinin kesiştiği kavşağındaki minibüs durağında şüpheli valizi fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı ekiplerinin fünye ile patlattığı valizden kıyafet, kişisel bakım eşyaları, kalem ve defter çıktı.

        Ekiplerin incelemesinin ardından yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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