11 yıldır aranan şüpheli, saklandığı evin dolabında yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheliyle ilgili çalışma yaptı. Teknik takiple, ismi açıklanmayan şüphelinin adresi belirlenip, operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkarılan firari şüpheli tutuklanıp, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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