Doğu'daki 4 ilde camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki camilerde Miraç Kandili ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

Van Müftülüğünce akşam namazı sonrası Hazreti Ömer Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın vaaz verdiği programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Program, yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

- Bitlis

Bitlis Valiliği ile Bitlisli iş insanı Atilla Ersan'ın desteğiyle Ersan Merkez Cami'de, Miraç Kandili ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.

Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.​​​​​​​

- Hakkari​​​​​​​

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Mevlidin okunmasının ardından vaaz verildi, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara lokma ve lokum ikram ettiği programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, bazı kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar iştirak etti.

- Muş

Muş'ta, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Merkez Zafer Mahallesi'ndeki Salih-Muhlise Cami'de akşam namazı sonrası düzenlen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.