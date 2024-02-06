AK Parti Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilerle buluştu

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevindeki programda konuşan Tanğlay, 5 yıllık görev süresince önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediye başkanlığına yine aday olduğunu belirten Tanğlay, kentin potansiyelini ortaya çıkaracak projeler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Halkın yetki vermesi halinde 31 Mart'tan sonra da aynı heyecanla görevini sürdüreceğini ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Halkımızın karşısına yüzümüz ak, başımız dik ve alnımız açık çıkıyoruz. 13 mahallemizin tümünde sıkıntıları en azamiye indirdik. Halkımız tercihini bizden yana kullanırsa kalan işleri de tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ederken, alt yapı ve üst yapı sorununu da çözdük. Tüm gücümüzle Bitlis turizminin yeniden şahlanması için çalışacağız. Kentte 450’nin üzerinde tescilli yapı var, bunu pazarlamamız gerekiyor. Gelen turistlere daha iyi hizmet vermek amacıyla sosyal donatıların sayısını arttıracağız."

Hayata geçirilen projeleri anlatan Tanğlay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ilimizde 1500 kişilik kapalı spor salonu ve stadyum yaptık. El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin yenilenmesini gerçekleştirdik. Eski kapalı spor salonunu yıkıp, yerine antrenman salonu yaptık. Eski gençlik merkezlerimizi onarıp, yazılım kurslarını açıyoruz. Yeni kadın merkezini açıyoruz." dedi.

Kentin kalkınması için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tanğlay, şöyle devam etti:

"Bitlis'te kendi yağında kavrulabilen bir bütçeyle çalışılmaz. İktidarın gücünü yerelde kullanmak için iktidarla beraber hareket etmek lazım. Beş yıl boyunca istediğim hiçbir şeyden geri kalmadım. Milletvekillerimizin desteğini aldık, bakanlarımıza rica ettik. Allah'a hamdolsun kentimize çok güzel hizmetler getirdik. Şeffafız, dürüstüz ve adaletliyiz. Her zaman telefonumuz ve kapımız herkese açık oldu. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, ayrım yapmadan eşit mesafede hizmet ettik. Bundan sonra da Bitlis için yine elimizden ne gelirse onu yapacağız."