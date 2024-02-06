Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilerle buluştu

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Öğretmenevindeki programda konuşan Tanğlay, 5 yıllık görev süresince önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Belediye başkanlığına yine aday olduğunu belirten Tanğlay, kentin potansiyelini ortaya çıkaracak projeler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Halkın yetki vermesi halinde 31 Mart'tan sonra da aynı heyecanla görevini sürdüreceğini ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Halkımızın karşısına yüzümüz ak, başımız dik ve alnımız açık çıkıyoruz. 13 mahallemizin tümünde sıkıntıları en azamiye indirdik. Halkımız tercihini bizden yana kullanırsa kalan işleri de tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ederken, alt yapı ve üst yapı sorununu da çözdük. Tüm gücümüzle Bitlis turizminin yeniden şahlanması için çalışacağız. Kentte 450’nin üzerinde tescilli yapı var, bunu pazarlamamız gerekiyor. Gelen turistlere daha iyi hizmet vermek amacıyla sosyal donatıların sayısını arttıracağız."

        Hayata geçirilen projeleri anlatan Tanğlay, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ilimizde 1500 kişilik kapalı spor salonu ve stadyum yaptık. El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin yenilenmesini gerçekleştirdik. Eski kapalı spor salonunu yıkıp, yerine antrenman salonu yaptık. Eski gençlik merkezlerimizi onarıp, yazılım kurslarını açıyoruz. Yeni kadın merkezini açıyoruz." dedi.

        Kentin kalkınması için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tanğlay, şöyle devam etti:

        "Bitlis'te kendi yağında kavrulabilen bir bütçeyle çalışılmaz. İktidarın gücünü yerelde kullanmak için iktidarla beraber hareket etmek lazım. Beş yıl boyunca istediğim hiçbir şeyden geri kalmadım. Milletvekillerimizin desteğini aldık, bakanlarımıza rica ettik. Allah'a hamdolsun kentimize çok güzel hizmetler getirdik. Şeffafız, dürüstüz ve adaletliyiz. Her zaman telefonumuz ve kapımız herkese açık oldu. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, ayrım yapmadan eşit mesafede hizmet ettik. Bundan sonra da Bitlis için yine elimizden ne gelirse onu yapacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!

        Benzer Haberler

        Süphan Dagı'na tırmanmak isteyen dağcılara tipi ve fırtına engel oldu
        Süphan Dagı'na tırmanmak isteyen dağcılara tipi ve fırtına engel oldu
        Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Bitlis'te 24 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
        Bitlis'te 24 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
        Bitlis'te cinayetten 24 yıl 1 ay hüküm giyen kişi yakalandı
        Bitlis'te cinayetten 24 yıl 1 ay hüküm giyen kişi yakalandı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı