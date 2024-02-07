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        Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı yakalandı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:10
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        Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı yakalandı
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        Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 2 Şubat'ta Mutki ilçesinde jandarma özel harekat timinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, saklandığı evdeki gardırobun içinde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, tutuklu yargılanmak üzere Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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