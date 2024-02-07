Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı yakalandı
Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 2 Şubat'ta Mutki ilçesinde jandarma özel harekat timinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, saklandığı evdeki gardırobun içinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, tutuklu yargılanmak üzere Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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