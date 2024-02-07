Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı yakalandı

Bu kapsamda, 2 Şubat'ta Mutki ilçesinde jandarma özel harekat timinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı, saklandığı evdeki gardırobun içinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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