Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilerin ulaşımının güvenle sağlanması için okul servislerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri öğrencilerin güvenliği için okul yollarında görevlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımlarını sağlamak amacıyla il genelinde okul servisleri denetledi.

Ekipler ayrıca trafik bilinci ve farkındalığını artırmak için öğrencilere eğitimlerini de sürdürüyor.