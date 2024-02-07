Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilerin ulaşımının güvenle sağlanması için okul servislerini denetledi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilerin ulaşımının güvenle sağlanması için okul servislerini denetledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri öğrencilerin güvenliği için okul yollarında görevlerini sürdürüyor.
Trafik ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımlarını sağlamak amacıyla il genelinde okul servisleri denetledi.
Ekipler ayrıca trafik bilinci ve farkındalığını artırmak için öğrencilere eğitimlerini de sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.