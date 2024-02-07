Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilerin ulaşımının güvenle sağlanması için okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilerin ulaşımının güvenle sağlanması için okul servislerini denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik timleri öğrencilerin güvenliği için okul yollarında görevlerini sürdürüyor.

        Trafik ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımlarını sağlamak amacıyla il genelinde okul servisleri denetledi.

        Ekipler ayrıca trafik bilinci ve farkındalığını artırmak için öğrencilere eğitimlerini de sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı yakalandı
        Bitlis'te "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan zanlı yakalandı
        Doğu'daki 4 ilde camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
        Doğu'daki 4 ilde camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
        Bitlis'te "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için anma programı düzen...
        Bitlis'te "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için anma programı düzen...
        AK Parti Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilerle buluştu
        AK Parti Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilerle buluştu
        Süphan Dagı'na tırmanmak isteyen dağcılara tipi ve fırtına engel oldu
        Süphan Dagı'na tırmanmak isteyen dağcılara tipi ve fırtına engel oldu
        Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
        Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu