Süphan Dagı'na tırmanmak isteyen dağcılara tipi ve fırtına engel oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na kış tırmanışı yapmak isteyen 21 dağcı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

Farklı illerden 21 dağcı, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı için Adilcevaz'a geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Hakkı Uğur eşliğinde Aydınlar beldesine giden dağcılar, Kışkıllı köyünden 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanış yapmak istedi.

Etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle köye varmadan geri dönmek zorunda kalan dağcılar, yaşadıkları zorlukları cep telefonlarıyla kaydetti.

Uğur, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı'nı gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Tırmanış için Aydınlar beldesine gittiklerini anlatan Uğur, "Tırmanış için Türkiye'nin en yüksek rakımlı Kışkıllı köyüne gitmek üzere yola çıktık ancak etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle köye varmadan geri dönmek zorunda kaldık. Dönüş yolunda kara saplanan aracımızı da Aydınlar Belde Belediyesinin gönderdiği iş makinesi yardımıyla çıkardık." diye konuştu.