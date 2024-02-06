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        Bitlis'te "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

        Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:16
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        Bitlis'te "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
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        Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

        Valiliğin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 500 atom bombası şiddetinde olduğunu belirterek, 90 ülkenin yüz ölçümünün toplamı kadar bir alanda etki meydana getirdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanının talimatıyla felaketlerin yaşandığı her ilde koordinasyonu sağlamak üzere bakanların, valilerin, kaymakamların ve sivil toplum kuruluşlarının görevlendirildiğini belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Depremler 120 bin kilometrelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede etkili olmuştur. Ağır yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. Bu süreçte devlet ve milletimiz tek yürek hareket etmiştir. Su, gıda, ilaç, yiyecek, hijyen yani yaşam için ne gerekiyorsa tırlara yükleyip bölgeye ulaştırılmıştır. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız deprem bölgesine adeta akın etmiştir. Acıyı birlikte omuzladık, yaralarımızı beraberce sardık. Hamdolsun ki asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bu zor günler ancak bu tür dayanışmayla aşılabilir."

        Karaömeroğlu, depremin ilk anından itibaren asrın dayanışmasına liderlik ederek milleti için gece gündüz demeden çalışan, desteğini ve yapılan çalışmalarla ilgili takibini sürdüren, kalıcı konutların yapımında güçlü iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara, sivil toplum kuruluşlarına, mülki idare amirlerine, Mehmetçiğe, AFAD, kamu personeline ve yardım çağrılarına kulak veren ülkelere teşekkür etti.

        Depremlerin sevdiklerini kaybeden insanlara çok şey öğrettiğini belirten Karaömeroğlu, ülkede ve dünyada bir daha felaketlerin yaşanmamasını dileyerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

        AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan ise deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar, ekipler ve yardımlar hakkında sunum yaptı.

        Gönüllü olarak deprem bölgesine giderek çalışmalara destek sunan sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri de yaptıkları çalışmaları ve anılarını paylaştı.

        Fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son bulan programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

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