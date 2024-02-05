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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:35
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı.

        Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde "Asrın Felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti, göle karanfil bıraktı.

        Dernek Başkanı Dilruba Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlemek istediklerini söyledi.

        Depremin yıkıma yol açtığı illeri temsilen göle 11 karanfil bıraktıklarını belirten Ercan, "Depremlerde binlerce insanımızı kaybettik. Deprem konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Deprem değil ihmal öldürüyor. Deprem gerçeğiyle yüzleşmenin en iyi yolu, sağlam yapılar yapmaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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