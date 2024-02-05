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        Bitlis'te 24 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

        BİTLİS'in Mutki ilçesinde `Kasten adam öldürme´ suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:40
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        Bitlis'te 24 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
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        BİTLİS'in Mutki ilçesinde `Kasten adam öldürme´ suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari sanık ile ilgili çalışma başlattı. Teknik takip sonucu ismi açıklanmayan firari sanığın adresi belirlenip operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan cezaevi firarisi, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkartılan firari, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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