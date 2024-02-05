Bitlis'te 24 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari sanık ile ilgili çalışma başlattı. Teknik takip sonucu ismi açıklanmayan firari sanığın adresi belirlenip operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan cezaevi firarisi, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkartılan firari, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi.

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