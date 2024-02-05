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        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı

        Bitlis'teki El-Aman Kayak Merkezi, yarıyıl tatili sürecinde yöre sakinlerinin yanı sıra başka illerden kente gelen binlerce kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:41
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        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
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        Bitlis'teki El-Aman Kayak Merkezi, yarıyıl tatili sürecinde yöre sakinlerinin yanı sıra başka illerden kente gelen binlerce kişiyi ağırladı.

        Kent merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki bölgede yer alan ve 7 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan kayak merkezi, yarıyıl tatilinde en yoğun dönemlerinden birini yaşadı.

        Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği"ne de ev sahipliği yapan merkeze gelen vatandaşlar, kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak eğlendi.

        Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan, yarıyıl tatili boyuncu kayak merkezine yoğun ilginin olduğunu söyledi.

        Batman, Şırnak, Diyarbakır ve Muş'tan çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini belirten Dayan, şunları kaydetti:

        "Buradaki kayak merkezine hafta sonları çok sayıda ziyaretçi geliyor. Tatil sürecince yaklaşık 30 bin insan buraya gelerek kayak yaptı. Bu ilgi ilimiz adına bizi mutlu ediyor. Ulaşımı rahat ve fiyatları çok uygun. Buraya gelen misafirlere her türlü kolaylığı sağlıyoruz."

        Aydın'dan gelen Özge Şirin de iki haftalık süreçte kayak merkezinde yoğunluk olduğunu dile getirerek, kayak deneyimini ilk kez burada yaşadığını dile getirdi.

        Ziyaretçilerden Gökçe Sümer de kayak merkezinin kentte yapılan en güzel yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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