Bitlis'te cinayetten 24 yıl 1 ay hüküm giyen kişi yakalandı
Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 31 Ocak'ta Mutki ilçesinde karla kaplı arazideki bir eve zırhlı araç desteğinde gerçekleştirilen operasyonda "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Evden çıkıp karlı arazide kaçmaya çalışırken çevrede önlem alan jandarma personelince yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Jandarmanın operasyon anına ilişkin dron görüntüleri de basın mensuplarına dağıtıldı.
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