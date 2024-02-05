Bitlis'te cinayetten 24 yıl 1 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Bu kapsamda, 31 Ocak'ta Mutki ilçesinde karla kaplı arazideki bir eve zırhlı araç desteğinde gerçekleştirilen operasyonda "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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