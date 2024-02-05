Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te cinayetten 24 yıl 1 ay hüküm giyen kişi yakalandı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te cinayetten 24 yıl 1 ay hüküm giyen kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Mutki ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 31 Ocak'ta Mutki ilçesinde karla kaplı arazideki bir eve zırhlı araç desteğinde gerçekleştirilen operasyonda "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Evden çıkıp karlı arazide kaçmaya çalışırken çevrede önlem alan jandarma personelince yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Jandarmanın operasyon anına ilişkin dron görüntüleri de basın mensuplarına dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bitlis'te anıldı
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
        Heyelan nedeniyle kapanan Bitlis- Baykan kara yolu 8 saat sonra açıldı
        Heyelan nedeniyle kapanan Bitlis- Baykan kara yolu 8 saat sonra açıldı
        Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan
        Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan
        Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklan...
        Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklan...
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama