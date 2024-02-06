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        Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

        Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polis memurları ve yakınları ile vatandaşlar için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:58
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        Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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        Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polis memurları ve yakınları ile vatandaşlar için mevlit okutuldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Bitlis Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de, mevlit programı düzenlendi.

        Mevlit okunmasının ardından Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, hayatını kaybedenler için dua etti.

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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