Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.​​​​​​​

Mevlit okunmasının ardından Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, hayatını kaybedenler için dua etti.

Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polis memurları ve yakınları ile vatandaşlar için mevlit okutuldu.

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