Bitlis'te hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yaptığı bilgilendirmeye göre, Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Güroymak'ta gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü S.K, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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