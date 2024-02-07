Bitlis'te hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yaptığı bilgilendirmeye göre, Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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