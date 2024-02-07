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        Bitlis'te hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:04
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        Bitlis'te hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yaptığı bilgilendirmeye göre, Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Güroymak'ta gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü S.K, yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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