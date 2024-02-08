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        Bitlis'te tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:04
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        Bitlis'te tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 5 Şubat'ta belirlenen adreste narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

        Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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