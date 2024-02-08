Bitlis'te tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, 5 Şubat'ta belirlenen adreste narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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