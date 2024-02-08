Bitlis'te tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 5 Şubat'ta belirlenen adreste narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, tandırın içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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