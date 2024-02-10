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        Bitlis'te ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:38
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        Bitlis'te ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine rağmen ulaşımın kesintisiz sağlanması için çaba sarf ediyor.

        Vatandaşların mağdur olmaması için il genelinde 60 makine ve 80 personelle çalışma yürüten İl Özel İdaresi, kapalı son köy yolunu da kısa sürede açmayı hedefliyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gazetecilere, ilde günlerdir etkili olan kardan dolayı 315 köy yolunun kapandığını söyledi.

        Bugün itibarıyla il genelinde sadece bir köy yolunun kapalı olduğunu belirten Kurtkan, "Diğer köylerimizin yolu ekiplerimizin çalışması sonucu açıldı. İl Özel İdaresi olarak sorumluluk alanımızdaki 2 bin 341 kilometrelik yol ağında 352 köy ve 290 mezra bulunuyor. Bu sezonda 11 bin 750 kilometrede karla mücadele çalışması yaptık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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