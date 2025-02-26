Biyonik kulakla 30 yaşında yeniden duymaya başladı

Trabzon'da yaşayan Küçükosmanoğlu, henüz 3 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalığın etkisiyle duyma problemi yaşamaya başladı.

Ailesi tarafından çeşitli hastanelere götürülen Küçükosmanoğlu'na, o dönem doktorların tavsiyesiyle işitme cihazı takıldı.

Hayatını bir süre bu şekilde devam ettiren Küçükosmanoğlu, daha sonra duyma yetisiyle birlikte konuşma yetisini de kısmen kaybetti. Küçükosmanoğlu, bu nedenle üniversite eğitimini de bırakmak zorunda kaldı.

Yaşadığı problem nedeniyle hastaneye başvuran Küçükosmanoğlu'na, burada yapılan tetkiklerin ardından koklear implant (biyonik kulak) operasyonu yapıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından tekrar duymaya başlayan Küçükosmanoğlu'nun, konuşma yetisi de yavaş yavaş düzelmeye başladı.

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"ARTIK CİHAZ YETERSİZ HALE GELMİŞTİ"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Vuralkan, Küçükosmanoğlu'nda 3 yaşından itibaren ortaya çıkan işitme kaybının zamanla daha da kötüleştiğini söyledi.

Hastanın o dönemde işitme cihazı kullandığı için kısmen konuşmayı öğrenebildiğini belirten Vuralkan, ancak bazı sesleri ve harfleri duymakta zorlandığını anlattı.

Vuralkan, zaman içerisinde hastanın kullandığı işitme cihazının tamamen yetersiz hale geldiğini kaydederek, "Üniversiteyi tamamlama isteği varken onu tamamlayamamış. Farklı bir iş konumuna gitmek isterken artık onu yapamayacağını düşünerek kendini biraz geriye çekmiş. Bu aşamada artık cihaz yeterli olmadığında bizimle görüşmeye geldiğinde ne yapabiliriz, farklı bir yöntem olabilir mi ya da işitme cihazı artık yeterli gelmiyor, biyonik kulak gibi farklı tedavi yöntemlerinin uygun olup olmadığını konuştuk." ifadelerini kullandı.

Küçükosmanoğlu'nu ilk muayene ettiğinde tamamen duyma yetisini kaybettiğini gördüklerini aktaran Vuralkan, "Artık cihaz yetersiz hale gelmişti. Ama şansımız çocukluğundan itibaren cihaz kullandığı için, beynin o işitsel bölgesi sürekli uyarı aldığı için gelişmeye devam etmiş. Biz de bunun üzerine artık ameliyat olması gerektiğini kendisine ve ailesine anlattık." diye konuştu.

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"BEBEK GİBİ BAZI SESLERİ TEKRAR TANIYACAK"

Biyonik kulak için gerekli tetkikleri yaptıklarını belirten Vuralkan, ameliyatta, bu cihazın iç parçasını, iç kulağa bir elektrot demeti şeklinde yerleştirdiklerini, yaklaşık 3 hafta sonra da dış parçayı takacak şekilde işlemleri tamamladıklarını söyledi.