BKM: 'Tüm ödeme kartları uluslararası standartlarla korunuyor'

Türkiye'deki kullanıcılara ait yüzbinlerce kredi kartının bilgisinin çalındığına yönelik iddialara Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) açıklama geldi.

BKM'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir. Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır" denildi.

BKM açıklamasında, "Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır" ifadesi yer aldı.



Öte yandan, BKM yaptığı açıklama ile, kredi kartı kullanıcılarının kart güvenliğiyle ilgili bilgilere "www.bilgiguvende.com" adresinden ulaşabileceklerini de aktardı.