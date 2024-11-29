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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro BKM ve DOT'tan 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)'

        BKM ve DOT'tan 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)'

        BKM ve DOT, doğumunun 250. yılında Jane Austen'ın 1813 tarihli 'Gurur ve Önyargı' adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen 'GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)' adlı tiyatro oyununu, 23 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:10
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        DOT'tan 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)'
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        Edebiyatın en sevilen klasiklerinden biri, benzersiz bir yorumla sahneye taşınıyor. BKM ve DOT, yeni yıla sayılı günler kala, -doğumunun 250. yılında- Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen “GURUR ve ÖNYARGI* (*gibi bir şey)” adlı tiyatro oyununu, 23 Aralık’ta Maximum Uniq Hall’de gerçekleştirilecek prömiyerle seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor!

        DOT’un Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönetmenliğinde sahnelenen McArthur’un bu asi, komik ve radikal uyarlaması, Austen’ın zarif dünyasını baştan aşağıya sarsarken; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı sahnede tüm karakterleri bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak, Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir şekilde yerle bir ediyor.

        Regency dönemi İngiltere’sinde geçen oyun, bize Jane Austen’ın tanınmış karakterlerini bu kez, arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor. Tüm bu klasik öğeler, kahkaha dolu şarkılar, anlık rol ve kostüm değişimleri ve bozuk ağızlardan yükselen mizahla yeniden şekilleniyor.

        Perde açılıyor, sis dağılıyor.

        Şarkılar, dedikodu, kahkaha, müzik, skandal, pespayelik ve şatafat… Hepsi burada! Onlar şimdiye kadar bodrumlarda, çamaşırhanelerde, mutfaklarda saklandılar. Fısır fısır konuştular. Herkesin her şeyini biliyorlar. Kim kiminle görülmüş, kim parasını kumarda kaybetmiş, kim sarhoş olup ortalığı dağıtmış, kim kimin servetine çöreklenmiş… Anlatma sırası şimdi Gurur ve Önyargı’nın hizmetçilerinde!

        Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı’nın canlandırdığı hizmetçiler, klasik Austen karakterlerini eğlenceli, enerjik ve cesur bir şekilde sahneye taşıyor. Beş oyuncu da her bir karakteri farklı bir bakış açısıyla yorumlayarak, izleyiciye farklı bir Gurur ve Önyargı deneyimi sunuyor. Aşk, gurur, önyargı ve toplumsal normların kesişiminde anlatılan bu hikâyede, Austen’ın dünyası modern bir kadın dayanışması ve bağımsızlık mesajıyla buluşuyor.

        Çevirisini Erdem Avşar, Sahne Tasarımını Burak Etöz, Müziklerini Oğuz Kaplangı, Kostüm Tasarımını Tomris Kuzu, ışık Tasarımını Cem Yılmazer’in yaptığı Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) ‘de, Koreografide Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarında Müge Oskay yer alıyor.

        Eğlenceli, enerjik ve cesur bir uyarlama arayan tiyatro severler için Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), 23 Aralık’tan itibaren Maximum Uniq Hall’de!... Oyunun biletleri satışa çıktı..

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