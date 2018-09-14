Blackburn Rovers - Aston Villa maçı heyecanı

Blackburn Rovers ve Aston Villa, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Blackburn Rovers 9 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Aston Villa 9 puanda ve 12. sırada. Blackburn Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Aston Villa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da Blackburn Rovers kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Aston Villa kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Blackburn Rovers son hafta oynanan Brentford maçında 1-3 kazandı.

Aston Villa ise Brighton & Hove Albion maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Blackburn Rovers, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Aston Villa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aston Villa, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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