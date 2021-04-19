Bloomberg: Tosyalı, BMC için masada 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tosyalı Holding, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ortak oluyor. Bloomberg Haber Ajansı, çelik üreticisi Tosyalı Holding'in, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 25'ini kontrol eden işadamı Ethem Sancak ile hisseleri satın almak için masaya oturduğunu yazdı. Kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC'nin hisselerinin yarısı Katar'a ait.

Açılımı “British Motor Company” BMC, 1964 yılında kuruldu. Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, Çukurova Holding ’in Interbank’tan kaynaklanan borçları nedeniyle Mayıs 2013’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. 30 Nisan 2014'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede Ethem Sancak'a ait olan "Es Mali Yatırım" tarafından 751 milyon TL ye satın alınmıştı. Katar Silahlı Kuvvetler Sanayi Komitesi, BMC'yi kontrol eden özel amaçlı araç Es Mali Yatırım'ın yüzde 49.9'una sahip. Öztürk ailesi de kalan yüzde 25.1 hisseyi elinde bulunduruyor.

TOGG'DAN ÇEKİLDİ

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 2017'de başlayan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'na yüzde 19 payla ortaktı. Sancak, 29 Aralık 2020'de Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Eylül 2018'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı. Tosyalı Holding bünyesinde 15 iştirak, 20'yi aşkın tesis bulunuyor. İnternet sitesine göre şirket 3 farklı kıtada üretim yapıyor. 10 bin çalışanı bulunuyor.