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Haberlerİş-YaşamTosyalı holding, İskenderun tesisine yapacağı yatırımın büyüklüğünü 2.5 milyar dolara yükseltti
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Tosyalı Holding'in İskenderun'da hayata geçireceği tesisin büyük bölümü tamamlandı

Tosyalı Holding tarafından İskenderun'da hayata geçirilen 2,5 milyar dolarlık yassı çelik üretim fabrikasının büyük bölümü tamamlandı. Türkiye'de bir ilk olan EAF Quantum teknolojisinin kullanılacağı İskenderun Sarıseki Tesisi'ndeki yatırımın tamamlanmasıyla Tosyalı, yılda 10 milyon tonluk üretim rakamına ulaşacağı belirtildi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye için üretmeyi, yatırım yapmayı, teknoloji ve inovasyonla katma değer oluşturmayı, istihdam sağlamayı ilke edinen bir şirket olarak en zorlu koşullarda dahi yatırım iştahımızı kaybetmeden, küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz" dedi

Tosyalı holding, İskenderun tesisine yapacağı yatırımın büyüklüğünü 2.5 milyar dolara yükseltti
HABERTURK.COM

Tosyalı Holding'in açıklamasına göre, şirket, teknoloji ve inovasyonla şekillenen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Salgının tüm olumsuz koşullarına rağmen Türkiye ekonomisine katkısını sürdüren Tosyalı Holding, İskenderun'da son yılların en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atıyor.

Geçen yıl İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başladığı yeni çelik yatırımına devam eden şirket söz konusu yatırımın büyük bölümünü tamamladı.

Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan Sarıseki Tesisi, orta vadede ise madenden çelik üretimine geçecek. Toplam yatırım büyüklüğü 2,5 milyar doları bulacak tesis devreye girdiğinde, yılda 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve 1.300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

Yatırımı devam eden tesis Türkiye'nin yassı çelik ithalatının yarısını, diğer bir ifadeyle yıllık 4 milyar dolarlık ithalatını ikame edecek. Bu tesisle birlikte Tosyalı Holding'in konsolide üretim rakamı da yıllık 10 milyon tonu bulacak. Bu rakamla Tosyalı, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda tüm bölgenin en büyük üreticilerinden biri haline gelecek.

Sarıseki Tesisi bünyesinde bulunacak iki liman, Tosyalı'nın yıllık 2 milyar doları aşacak ihracat gücüne de önemli katkı sağlayacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: EAF QUANTUM TEKNOLOJİSİ

Sarıseki Tesisi ile, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye'deki ilk kullanıcısı Tosyalı İskenderun olacak. Endüstri 4.0 uygulamalarını üretim süreçlerine entegre edecek tesis, dijital dönüşümün dünya çelik üretimindeki en iyi örneklerinden biri olacak.

Türkiye'de devam ettiği projelerinin yanında Afrika kıtasında da büyümesini sürdüren Tosyalı, Cezayir'de 2013'te başladığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yurt dışı yatırımı olma özelliğine sahip Tosyalı Algerie'de yatırımlarını sürdürüyor. 5 faz olarak planlanan ve 4. faz yatırımın başladığı Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında, 7,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek.

Gelecek 5 yılda, Tosyalı Algerie'nin cirosunun ise 8 milyar doları aşması planlanıyor. 2018'de dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algerie, tek bir DRI modülüyle 2020'de 2,23 milyon tonluk üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı.

"SALGINA RAĞMEN YATIRIMLARA DEVAM"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, salgın koşullarına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

Tosyalı, "Türkiye için üretmeyi, yatırım yapmayı, teknoloji ve inovasyonla katma değer oluşturmayı, istihdam sağlamayı ilke edinen bir şirket olarak en zorlu koşullarda dahi yatırım iştahımızı kaybetmeden, küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın salgınla sarsıldığı 2020'de Türkiye'de ve dünyada büyük yatırımlar ertelenirken kendilerinin yollarına aynı anlayışla devam ettiklerini kaydeden Tosyalı, "Bugün İskenderun'da yatırımı devam eden yassı çelik tesisimiz, gerçekleştireceği teknolojik ve katma değerli üretimle bir yandan toplam kapasitemizi yılda 10 milyon ton seviyesine taşırken bir yandan da ülkemizin cari açıkla mücadelesine ciddi katkı verecek." açıklamasında bulundu.

"TOSYALI ALGERİE DÜNYA LÜTERATÜRÜNE GEÇTİ"

Fuat Tosyalı, çelik sektöründe Türkiye'den çıkan bir dünya markası olarak anılmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Grup olarak en büyük motivasyonumuz, ülkemizin bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarında dalgalandırarak Türk sanayisinin geldiği teknolojik seviyeyi ve inovasyon kapasitesini küresel ölçekte ortaya koymak. Cezayir'deki Tosyalı Algerie tesisimiz bugün sadece Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımı değil, aynı zamanda demir çelik sektöründe dünya literatürüne geçmiş, global ölçekteki en büyük ve teknolojik yatırımlardan biri. Şimdi burada başladığımız dördüncü faz yatırımımızla nitelikli yassı çelik alanındaki tecrübemizi pekiştiriyoruz."

"AFRİKA'DA BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, dünya ekonomisinde Afrika kıtasının önemine ve potansiyeline dikkati çekerek, buradaki yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Tosyalı Grubu olarak 2019'da Batı Afrika'nın kapılarını Senegal yatırımıyla araladıklarını kaydeden Tosyalı, 2023'te buradaki üretim kapasitelerinin yıllık 750 bin ton olacağını, Senegal'de Tosyalı Özel Endüstri Bölgesi oluşturma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Tosyalı, bu endüstri bölgesinin aynı zamanda Türkiye'den bölgeye gelecek yatırımcılara da açık olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Senegal yatırımı, sadece ülke ekonomisine değil aynı zamanda bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunacak. Angola'da ise işimizi entegre hale getirmenin en önemli ayağı olan maden konusuna odaklandık. Angola'nın en büyük demir cevheri madenlerinden birini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlarımızı hızlandırdık. 2020 Ocak'ta demir cevheri işlemek için gerekli çalışmalara başladık. Bu projeyle yıllık 5 milyon tonla başlayıp kısa zamanda 10 milyon ton demir cevheri işleme kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz."

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