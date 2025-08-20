Habertürk
Habertürk
        BM'den ABD'ye UCM tepkisi | Dış Haberler

        BM'den ABD'ye UCM tepkisi

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararından ötürü büyük endişe duyduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.08.2025 - 22:33
        BM'den ABD'ye UCM tepkisi
        Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik bugün aldığı yaptırım kararı için "büyük endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

        ABD’nin UCM üyesi bazı yargı ve savcı yardımcılarını yaptırım listesine almasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Dujarric, "ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki kararlarından büyük endişe duyuyoruz." dedi.

        Dujarric, UCM’nin uluslararası ceza adaletinin temel bir unsuru olduğunu ve çalışmalarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin aldığı yaptırım kararının savcılık makamının işleyişine ve mahkeme önündeki tüm davalara saygı gösterilmesine ciddi engeller getirdiğine dikkat çekti.

        ABD’nin yaptırım kararı için Dujarric, "Yargı bağımsızlığı, saygı duyulması gereken temel bir ilkedir ve bu tür tedbirler uluslararası adaletin temelini zedelemektedir." uyarısını yaptı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

        Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını belirtmişti.

        ABD'li Bakan, açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

        UCM'DEN AÇIKLAMA

        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin, Mahkeme üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesini "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirdi.

        UCM'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang'u yaptırım listesine alması kınandı.

        Açıklamada, Filistin soruşturmasında görev alan bazı yargıç ve savcı yardımcılarının "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine alınması "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirildi.

        Yaptırımların, "Mahkemenin taraf devletlerine, kurallara dayalı uluslararası düzene ve her şeyden önemlisi dünya çapında milyonlarca masum mağdura hakaret" oluşturduğu belirtilerek, UCM'nin, personelinin ve mağdurların arkasında kararlılıkla durduğu vurgulandı.

        Taraf devletlerin ve insanlık ile hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan herkesin "Mahkemeye ve uluslararası suçların mağdurlarının çıkarları doğrultusunda yürütülen çalışmalarına sağlam ve tutarlı destek sağlamaya" çağırıldığı açıklamada, Mahkemenin "hiçbir kısıtlama, baskı veya tehdidi dikkate almadan yargılama görevlerini kararlılıkla yerine getireceği" kaydedildi.

        UCM Başkanı, Yargıçlar Kurulu ve Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının önceki açıklamalarına atıfta bulunulan açıklamada, mağdurların haklarını koruma konusundaki kararlılık yinelendi.

