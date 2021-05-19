AA

Lowcock, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin büyük kayıplara sebebiyet verdiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu sivil ölümlerine neden olan şiddetin "tiksindirici" olduğunu ifade etti.

Çatışmaların derhal son bulması gerektiğine, hava saldırıları ve roketlerin ölümü ve yıkım ile travma dışında hiçbir şey getirmediğine dikkati çeken Lowcock, taraflara uluslararası insani hukuka saygı duymaları ve sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Lowcock, "Gazze'ye aşırı sıklıktaki İsrail bombardımanından derin endişe duyuyorum. 2 milyon insanın 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri yok." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; silahlı grupların İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere gelişigüzel roket fırlatmasının da kabul edilemez olduğunu ve son bulması gerektiğini ifade eden Lowcock, Gazze'de 58 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve okullara sığındığını belirtti.

Lowcock ayrıca Gazze'ye insani yardımların girebilmesi için Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

BM, GAZZE'DE KOVİD -19 VAKALARININ ARTMASINDAN ENDİŞELİ

Öte yandan BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, "Gazze'deki tek Kovid-19 test merkezi İsrail'in hava saldırılarında hedef alındı. Birçok insan okullara sığınmış durumda. Çok sayıda kişinin aynı ortamda kalmasının ve tek test merkezinin bombalanmış olmasının Kovid-19 vakalarını artıracağı endişesi taşıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabii ki. Bazı sağlık merkezlerinin tahrip edildiğini gördük. Çatışmalardan önce bile Gazze'de insani durum iyi değildi ve şimdi de tüm bunlar yaşanıyor. Aşıya erişim çok zordu. Bu durum işleri daha da kötüleştirdi."