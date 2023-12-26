Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri, Gazze'de insani yardımları düzenlemek ve denetlemek için koordinatör atadı

        BM Genel Sekreteri, Gazze'de insani yardımları düzenlemek ve denetlemek için koordinatör atadı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek için eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'ı koordinatör olarak atadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM Genel Sekreteri'nden 'Gazze' ataması
        ABONE OL
        ABONE OL

        BM Sözcülük Ofisi'nden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) cuma günü kabul edilen 2720 sayılı kararda, Gazze'ye insani yardımların ulaşımını hızlandırmak için Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü atanması talebine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Guterres'in, Kaag'ı "Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek" amacıyla atadığı kaydedilirken, Kaag'ın aynı zamanda çatışmaya dahil olmayan ülkelerin yardımlarını koordine etmek için bir mekanizma da oluşturacağı bildirildi.

        Kaag'ın diplomasi, siyasi ve insani yardım konularındaki deneyimine vurgu yapılan açıklamada, çalışmalarına BM Proje Hizmetleri Ofisi'nin (UNOPS) destek vereceği ifade edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, Kaag'ın daha önce dışişleri bakanlığı dahil Hollanda hükümetinde üst düzey görevler üstlendiği, BM sisteminde de kıdemli görevler yürüttüğü belirtildi.

        Kaag, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça biliyor.

        BMGK insani yardımlar için kararı kabul etmişti

        BMGK, 22 Aralık'ta Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen kararı kabul etmişti.

        Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için Genel Sekreter'in Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü" ataması üzerinde mutabık kalmıştı.

        Kararda, Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edilmişti.

        Koordinatör atamasının da bir an önce yapılması çağrısında bulunulan kararda, gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirilmişti.

        Koordinatörün, insani yardımların türünü teyit etmesi talep edilen kararda, aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını "kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme" görevleri verilmişti.

        Kararda, koordinatörün BMGK'ye çalışmaları hakkında ilk 20 günün ardından bilgi vermesi istenilirken, tüm taraflara koordinatörle işbirliği halinde hareket etme çağrısı yapılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BM
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?