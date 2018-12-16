Katar'daki 18. Doha Forumu kapsamında gazetecilere açıklama yapan Guterres, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yöneltilen soruya "Güvenilir bir soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırılması esastır." dedi.

AA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" başlığıyla düzenlenen 18. Doha Forumu, iki gün sürdü. Foruma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra farklı ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

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