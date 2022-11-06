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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Elon Musk'ın Twitter'daki işten çıkarmalarına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da çalışan insan hakları birimi üyelerinin işine son vermesine tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Elon Musk'ın Twitter'daki işten çıkarmalarına tepki
BM'den Elon Musk'a "Twitter'da işten çıkarma" tepkisi
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AA

Yazılı açıklamasında Türk, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra insan hakları biriminin tüm üyelerinin işine son verilmesi ve yapay zeka biriminde iki kişi hariç herkesin işten çıkarılmasına değindi.

Türk, alınan kararların "cesaret verici bir başlangıç olmadığını" belirterek, "Twitter, iletişimimizi dönüştüren küresel devrimin bir parçasıdır fakat dijital şehir meydanımız ve Twitter'ın buradaki rolüne dair endişeler duyuyorum." ifadesini kullandı.

Twitter'ın da diğer bütün şirketler gibi insanlara verebileceği zararın farkına varması gerektiğini vurgulayan Türk, "Twitter, potansiyel zararlarını ele almak için harekete geçmeli ve ortak değerimiz olan insan haklarına saygı göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.

Türk, "Twitter'ın yönetiminde insan haklarını merkeze alması" yönünde Musk'a çağrıda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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