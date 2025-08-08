BM: İşgal kararı endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze kentini işgal kararının çok endişe verici olduğunu, bu tehlikeli adımın milyonlarca Filistinli açısından krizi daha da derinleştireceğini belirtti.

Bu kararın Gazze'de kalan esirlerin de bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını daha da tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunan Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin korkunç boyutlara ulaşan bir insani felaketi yaşamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Guterres, bu yeni ve tehlikeli tırmanışın daha fazla zorla yerinden edilmeye, can kayıplarına ve büyük çaplı yıkıma yol açacağına ve Gazze’deki halkın zaten akıl almaz düzeyde olan ızdırabını daha da artıracağına dikkati çekti.

Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi, Gazze geneline engelsiz insani erişim sağlanması ve tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineleyen Guterres, İsrail hükümetine bir kez daha uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.