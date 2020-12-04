BM Yemen Özel Temsilcisi, Taiz'deki sorunun çözümünde ilerleme sağlanamamasından üzüntü duyuyor

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Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, Taiz'deki sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek, kentteki sorunun Stockholm Anlaşması'na uygun bir şekilde çözülmesi konusundaki görüşlerini dinlediğini aktardı.

Taiz'de anlaşmaya varılması konusunda hiçbir ilerleme kat edilememesinden üzüntü duyduğunu kaydeden Griffiths, yolların kapalı olması ve yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle kentteki insani durumun kötüleştiğini dile getirdi.

"Taiz'de savaşın insani maliyeti kabul edilemez düzeyde. Silahları susturarak Taiz de dahil olmak üzere tüm Yemenlilere fayda getirecek siyasi bir çözüme varmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Griffiths, kentte çocuklar da dahil olmak üzere sivillere dönük şiddeti ve alt yapıya yönelik saldırıları kınadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar nedeniyle hayata geçirilememişti.

6 yılı aşkın bir süredir Husilerin ablukası altındaki Taiz'de son olarak 30 Kasım'da Husilerin düzenlediği düşünülen topçu ateşinde 2 çocuk ölmüştü.