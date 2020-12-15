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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncel, Türk perakende sektörünün ilk dalgayı birçok ülkeye göre daha az hasarla atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak mart–mayıs dönemindeki tam kapanmada ‘yedek akçe’yi tüketen sektör henüz toparlanamadan ikinci dalga kısıtlamaları ile çok daha zor bir döneme girdi. ABD ve Avrupa’da olduğu gibi iflaslarla karşı karşıya kalmamak için hazırladığımız önlem paketini ikinci dalga ile birlikte kamuoyuna açıkladık, taleplerimizi ilgili bakanlıklara yazılı olarak da bildirdik. Kiralarla ilgili taleplerimiz net. Biz AVM’lerde ciro kirasına dönülmesini, cadde mağazalarında salgın bitene kadar yüzde 50 kira indirimine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasını, zarar eden mağazaları tazminatsız boşaltmamıza imkân verilmesini, kiralamalarda KDV ve stopajın nisan sonuna kadar sıfırlanmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli, ancak organize perakende sektörünün beklentileri çok daha farklı. Özellikle ‘mücbir sebep’ kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkının markalarımız için can simidi niteliğinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Çok geç olmadan gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve markalarımıza yeniden nefes alma imkanı verileceğini umut ediyorum."