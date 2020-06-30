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BMGK'den Etiyopya Mısır ve Sudan'a baraj sorununu "diyalog" ile çözme çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Mavi Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı konusundaki anlaşmazlığı ''diyalog yoluyla'' çözülmesi çağrısında bulundu.

BMGK'den Etiyopya Mısır ve Sudan'a baraj sorununu
AA

BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı yüzünden söz konusu üç ülke arasında yaşanan anlaşmazlığı görüşmek için video konferans yoluyla toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo gerekli siyasi irade ortaya koyulduğu sürece tüm tarafların görüş ayrılıklarının üstesinden gelebileceğini ve bir anlaşmaya varabileceğini söyledi.

15 üyeli konsey ise Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın baraj krizini diyalog ve müzakereler ile Afrika Birliği'nin yardımıyla çözmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, üç ülkenin çıkarlarını da dikkate alan ''dengeli ve eşitlikçi'' bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, taraflara anlaşmayı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise Etiyopya'nın Mısır ve Sudan ile ortak bir anlaşmaya varmadan tek taraflı bir adım atarak barajı doldurma girişiminin halihazırda sorunlu bölgede gerginliği daha da artıracağı ve Mısır ve Sudan'da milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atacağı uyarısı yaptı.

Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Taye Atske Selassie Amde ise Mısır ve Sudan'ın baraj sorununu BM Güvenlik Konseyi'ne taşımasını eleştirerek, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve karşılıklı yarar sağlanacak bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak bu ay Sudan arabuluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler, 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

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