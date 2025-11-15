Habertürk
Habertürk
        BMGK Yemen'e yaptırımları 1 yıl uzattı | Dış Haberler

        BMGK Yemen'e yaptırımları 1 yıl uzattı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e uygulanan yaptırımların 1 yıl daha uzatılması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 01:59 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:59
        BMGK Yemen'e yaptırımları 1 yıl uzattı
        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e uygulanan yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

        BMGK'de yapılan oylamada Rusya ve Çin çekimser kalırken, 13 ülke lehte oy kullandı.

        14 Kasım 2026 tarihine kadar Yemen'e yönelik finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı önlemlerini içeren yaptırım kararı, ayrıca Yemen'deki bazı isimleri de yaptırım listesine alıyor.

        Aynı oylamada, yaptırımları izlemek ve raporlamakla sorumlu Yemen Uzmanlar Heyeti'nin görevi de İngiltere'nin sunduğu karar ile 15 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

        BMGK'de yapılan açıklamalarda karara oy veren ülke temsilcileri, söz konusu yaptırımların "Husilere açık bir mesaj anlamı taşıdığını" ve "Husilerin, Yemen'i istikrarsızlaştırma girişimlerini kısıtlama açısından önem taşıdığını" ifade etti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        #BM
        #YEMEN
